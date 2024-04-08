الأمم المتحدة تطالب بوقف الأعمال العدائية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا، ورئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لاثارو، في بيان مشترك: "مرّت ستة أشهرٍ منذ بدء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، ولا يزال مستمراً بلا هوادة، محدثًا خسائر فادحة طالت كلا الجانبين".