الأمم المتحدة تطالب بوقف الأعمال العدائية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

طالب مسؤولان أمميان في لبنان، اليوم (الاثنين)، بوقف الأعمال العدائية الجارية عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، منذ ستة أشهر وتجنّب مزيد من التصعيد طالما لا يزال هناك مجال للجهود الدبلوماسية.
وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا، ورئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لاثارو، في بيان مشترك: "مرّت ستة أشهرٍ منذ بدء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، ولا يزال مستمراً بلا هوادة، محدثًا خسائر فادحة طالت كلا الجانبين".
وأضافا: "إن التوسّع التدريجي في نطاق وحجم المواجهات إلى ما وراء الخط الأزرق يزيد بشكل كبير من مخاطر سوء التقدير"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ويقوم جنود حفظ السلام التابعون لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بدوريات على ما يسمى الخط الأزرق، الذي رسمته الأمم المتحدة في عام 2000 عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
ويجري قصف متبادل بشكل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الاسرائيلية بين "حزب الله" اللبناني، حليف حركة "حماس"، وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم التالي لاندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول).