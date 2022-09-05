"الغارديان".. "ليز تراس" لن تدفع أكثر من 2300 دولار فاتورة للكهرباء

جاء ذلك في دراسة لحزب العمال نشرتها "الغارديان"، أشارت فيها إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، لن تدفع أكثر من 2000 جنيه إسترليني (2300 دولار أمريكي تقريبًا)، خلال الشتاء، حيث تدفع الدولة فواتير الكهرباء والتدفئة في مقر الحكومة بشارع داونينغ، وكتبت الصحيفة: "في حين أن وضع سقف لأسعار الكهرباء يعني أن متوسط الفاتورة السنوية من المتوقع أن يتجاوز 4000 جنيه إسترليني (4600 دولار أمريكي) خلال فصل الشتاء، إلا أنه سيتم تأمين تراس ضد ارتفاع الأسعار إلى ما بعد نقطة معينة بفضل طريقة دفع تكاليف الكهرباء".