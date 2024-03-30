"إطلاق نار وتدافع".. 5 قتلى فلسطينيين خلال توزيع مساعدات غذائية في غزة

من جانبهم، بين شهود عيان، أن أهالي غزة الذين كانوا يشرفون على توزيع المساعدات أطلقوا النار في الهواء، لكن القوات الإسرائيلية في المنطقة أطلقت النار أيضاً، فيما صدمت بعض الشاحنات أفرادًا كانوا يحاولون الحصول على مواد غذائية.