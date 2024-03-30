"إطلاق نار وتدافع".. 5 قتلى فلسطينيين خلال توزيع مساعدات غذائية في غزة

قُتل خمسة فلسطينيين اليوم (السبت)، خلال عملية توزيع مواد غذائية تخللتها فوضى كبيرة في قطاع غزة، المحاصر والمهدد بالمجاعة، فيما تتواصل عمليات القصف الإسرائيلية والمواجهات بين الجيش وحركة "حماس".
وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات جراء إطلاق نار، وتدافع أثناء توزيع المساعدات، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن الحادث وقع بعدما تجمع آلاف الأشخاص بانتظار وصول حوالى 15شاحنة من الطحين والمواد الغذائية الأخرى، التي كان من المفترض تسليمها عند دوار الكويت بمدينة غزة في شمال القطاع.
من جانبهم، بين شهود عيان، أن أهالي غزة الذين كانوا يشرفون على توزيع المساعدات أطلقوا النار في الهواء، لكن القوات الإسرائيلية في المنطقة أطلقت النار أيضاً، فيما صدمت بعض الشاحنات أفرادًا كانوا يحاولون الحصول على مواد غذائية.
وأظهرت مقاطع مصورة قافلة من الشاحنات تتحرك بسرعة أمام نفايات تحترق قرب نقطة توزيع في الظلام قبيل الفجر، فيما سمع صراخ الناس ودوي إطلاق نار كان بعضه طلقات تحذيرية.