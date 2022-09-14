تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان غداة يوم دامٍ

وتجددت الاشتباكات الأربعاء بين أرمينيا وأذربيجان غداة يوم دام قتل فيه نحو مائة جندي في مواجهات حدودية هي الأكثر دموية بين الدولتين الواقعتين في القوقاز منذ 2020.