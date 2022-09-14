تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان غداة يوم دامٍ

غداة مقتل نحو 100 جندي في مواجهات حدودية بين أرمينيا وأذربيجان هي الأكثر دموية منذ عامين، تجددت الاشتباكات الأربعاء رغم الدعوات الدولية لوقف دوامة العنف.
واتهمت وزارة الدفاع الأرمينية أذربيجان، المدعومة عسكريًا وسياسيًا من تركيا، بإطلاق نيران المدفعية وقذائف الهاون واستخدام أسلحة صغيرة في هجوم جديد.
فيما اتهمت أذربيجان بدورها أرمينيا، المتحالفة عسكريًا مع روسيا، بإطلاق قذائف هاون ومدفعية على وحداتها العسكرية.
وتجددت الاشتباكات الأربعاء بين أرمينيا وأذربيجان غداة يوم دام قتل فيه نحو مائة جندي في مواجهات حدودية هي الأكثر دموية بين الدولتين الواقعتين في القوقاز منذ 2020.