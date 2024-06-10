"السيسي" يدعو لإزالة العراقيل أمام إيصال المساعدات إلى غزة

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الاثنين) إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وأفاد بيان للرئاسة المصرية، بأن اللقاء شهد مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.
وأضاف أن "السيسي" شدد على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة، ومنع توسع الصراع، والمضي قدما في إنفاذ حل الدولتين.
وبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، جولة جديدة في الشرق الأوسط للدفع قدماً باقتراح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
واستهل "بلينكن" جولته وهي الثامنة له في المنطقة منذ بدء النزاع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بمصر على أن يتوجه في وقت لاحق الاثنين إلى إسرائيل.