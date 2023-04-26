مصر تنقل بعثتها الدبلوماسية من الخرطوم بسبب تزايد المخاطر الأمنية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأربعاء)، نقل أعضاء بعثتها الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم؛ في إطار إعادة تمركزها في موقع آخر بالسودان؛ حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات إجلاء المصريين، وفقاً لما تقتضيه الظروف.