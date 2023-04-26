مصر تنقل بعثتها الدبلوماسية من الخرطوم بسبب تزايد المخاطر الأمنية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأربعاء)، نقل أعضاء بعثتها الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم؛ في إطار إعادة تمركزها في موقع آخر بالسودان؛ حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات إجلاء المصريين، وفقاً لما تقتضيه الظروف.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد أبوزيد، في بيان، أن قرار النقل بسبب تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية في العاصمة السودانية؛ نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة.
وبيّن أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان على مدار الساعة، وتنفيذ الخطة الموضوعة لعمليات إجلاء المواطنين بما يضمن إعادتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن.