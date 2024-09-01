"جعجع" يتهم حزب الله بـ"مصادرة" قرار اللبنانيين في حربه ضد إسرائيل

وتابع "نطلب من الحكومة اللبنانية التي هي صاحبة الدار والقرار، أن تدعو حزب الله إلى وقف هذه الحرب العبثية التي لا مبرر ولا أفق لها"، معتبراً أن "ما خسرناه حتى الآن على فداحته قليل مقارنة بما قد نخسره لاحقاً."