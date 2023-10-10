"الصحة الفلسطينية": ارتفاع عدد الشهداء في غزة والضفة إلى 850 شهيدًا

وأفادت، في حصيلة أولية لها، بأن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر لليوم الرابع على التوالي ارتفع إلى 830 شهيدًا، و20 شهيدًا بالضفة الغربية، لافتةً الانتباه إلى أن الأطقم الطبية تواجه صعوبات في استقبال ومعالجة جرحى العدوان، في ظل انقطاع الكهرباء، وعدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بوصول إمدادات الأدوية، والمستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع.