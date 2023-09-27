لجوء نصف سكان إقليم كاراباخ إلى أرمينيا.. و"باكو" تعتقل زعيمًا انفصاليًا

وفي غضون ذلك، لا يزال أكثر من 100 آخرين في عداد المفقودين من جراء انفجار مستودع للوقود في جيب ناغورنو كاراباخ، مساء الاثنين، في خضم النزوح الجماعي، ما أدى إلى مقتل 68 شخصًا على الأقل وإصابة 290 آخرين.