استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم طولكرم ووسط غزة

وفي وسط قطاع غزة أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ستة فلسطينيين بينهم صحفي وزوجته وأبناؤه وأقاربه في قصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 171 شهيدًا.