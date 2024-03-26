"اليونيسف": شباب غزة يتمنّون الموت للتخلص من كابوس الحرب

أفاد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، اليوم "الثلاثاء"؛ بأنّ الظروف المعيشية في غزة بلغت حدًّا جعل شبابًا يقولون للمنظمة: إنهم يأملون أن يُقتلوا من أجل التخلص من هذا الكابوس.