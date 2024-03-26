العالم

"اليونيسف": شباب غزة يتمنّون الموت للتخلص من كابوس الحرب

"إلدر" وصف الوضع بأحلك فصول تاريخ الإنسانية
المتحدث باسم منظمة اليونيسف جيمس إلدر
المتحدث باسم منظمة اليونيسف جيمس إلدر

أفاد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، اليوم "الثلاثاء"؛ بأنّ الظروف المعيشية في غزة بلغت حدًّا جعل شبابًا يقولون للمنظمة: إنهم يأملون أن يُقتلوا من أجل التخلص من هذا الكابوس.

وقال "إلدر" في حديث عبر الفيديو من رفح: "إن الوضع في غزة بلغ مستوى يمكن وصفه بأنه أحلك فصول تاريخ الإنسانية".

وأوضح خلال مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة، أن "اليونيسف" التقت أمس فتيانًا، قال العديد منهم: إنهم يائسون جدًّا لدرجة أنهم يأملون أن يقتلوا لإنهاء هذا الكابوس.

ولفت "إلدر" إلى أن ما لا يمكن التعبير عنه يُقال باستمرار في غزة.

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