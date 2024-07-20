أمريكا تفكر في معاقبة الوزيريْن الإسرائيليين "سموتريش وبن غفير"

ومن المتوقع أن يكون هذا أحد الموضوعات الرئيسية التي من المتوقع أن يتحدث عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماعه المقرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل؛ حسب ما قاله مسؤولان أمريكيان كبيران.