في عملية نادرة.. قيادي بـ"داعش" يفجِّر نفسه بحزام ناسف جنوب سوريا

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن "الجهات الأمنية المختصة نفَّذت عملية أمنية نوعية، تم خلالها القضاء على الإرهابي في تنظيم داعش، المدعو (أبو سالم العراقي)، في بلدة عدوان بريف درعا الغربي بعد محاصرته وإصابته بطلقات عدة قبل أن يقوم بتفجير نفسه بحزام ناسف"، وفقًا لما نقلته "سكاي نيوزر عربية".