منذ بدء الأزمة الأوكرانية.. توليد 24% من الكهرباء بالاتحاد الأوروبي من الطاقة المتجددة

ووفقًا لتقرير صدر اليوم عن مركزي الأبحاث إيمبر وإي 3 جيه، فإنه خلال الفترة ما بين مارس وسبتمبر الماضيين، تم توليد 24 في المائة من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.