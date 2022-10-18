منذ بدء الأزمة الأوكرانية.. توليد 24% من الكهرباء بالاتحاد الأوروبي من الطاقة المتجددة

أظهرت دراسة أنه منذ بدء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي بتوليد كهرباء من مصادر طاقة متجددة بكميات أعلى من أي وقت مضى.
ووفقًا لتقرير صدر اليوم عن مركزي الأبحاث إيمبر وإي 3 جيه، فإنه خلال الفترة ما بين مارس وسبتمبر الماضيين، تم توليد 24 في المائة من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رفع الاتحاد الأوروبي من إنتاجه للكهرباء من هذين المصدرين للطاقة بنحو 3 نقاط مئوية.
وتم توليد 345 تيراوات ساعة من الرياح والشمس خلال الفترة المذكورة من العام الجاري، بارتفاع بواقع 39 تيراوات ساعة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وبحسب الألمانية وصلت ألمانيا لمستوى قياسي بلغ 104 تيراوات ساعة من الكهرباء من الشمس والرياح منذ مارس الماضي .
وحققت 19 دولة في الاتحاد الأوروبي مستوى إنتاج كهرباء قياسي من الرياح والشمس، ومن بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا.
وجاء في بيان صحفي"الزيادة القياسية في الطاقة المتجددة مقارنة بالعام الماضي أدت لتجنب الحاجة لـ8 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز بتكلفة 11 مليار جنيه إسترليني (10.8 مليار دولار)".