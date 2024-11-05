استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل وخيمتَيْن للنازحين في قطاع غزة

وفي جنوب القطاع، استُشهد ثلاثة فلسطينيين في قصفٍ من طائرات الاحتلال على خيمة تؤوي نازحين شرق مدينة خان يونس؛ ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع، الليلة الماضية وفجر اليوم، إلى ٣٣ شهيداً وعشرات المصابين، بينهم أطفالٌ ونساء.