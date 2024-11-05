استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل وخيمتَيْن للنازحين في قطاع غزة

استُشهد تسعة فلسطينيين وأُصيب عددٌ آخر بجروحٍ مختلفة، في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، استهدف منزلاً وخيمتَيْن للنازحين في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أربعة فلسطينيين وجرح عددٍ آخر في قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلاً شرق مدينة غزة، كما استُشهد فلسطينيان وأُصيب ستة آخرون بجروحٍ، في قصفٍ للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح- وسط قطاع غزة.
وفي جنوب القطاع، استُشهد ثلاثة فلسطينيين في قصفٍ من طائرات الاحتلال على خيمة تؤوي نازحين شرق مدينة خان يونس؛ ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع، الليلة الماضية وفجر اليوم، إلى ٣٣ شهيداً وعشرات المصابين، بينهم أطفالٌ ونساء.