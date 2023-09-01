روسيا تعلن تدمير مسيّرة أوكرانية في منطقة موسكو وأوكرانيا تخطط لبلوغ القرم

من جهتها، تعرّضت روسيا لعددٍ من الهجمات الليلية بطائرات مسيّرة. واستهدف أحد هذه الهجمات مطار بسكوف في شمال غرب البلاد، وهو أمر نادراً ما يحصل، ودمّر طائرات عسكرية عدّة.