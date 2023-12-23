مالي تستدعي سفيرها لدى الجزائر

وبحسب بيان الخارجية المالية، فإنّ باماكو تأخذ على الجزائر خصوصاً "الاجتماعات المتكرّرة التي تُعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علمٍ أو تدخّلٍ من السلطات المالية، من جهة مع أشخاصٍ معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهةٍ أخرى مع بعض الحركات الموقّعة" على اتفاق 2015 التي "اختارت المعسكر الإرهابي".