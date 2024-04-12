الأمم المتحدة: تفشي انعدام الأمن الغذائي في السودان يستلزم تدخلات عاجلة

ودعا التقرير إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، ووصول المساعدات دون عوائق، إلى جانب زيادة التدخلات في مجال التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي؛ مشيرًا إلى تسارع أزمة الغذاء في السودان، ومعاناة 59% من الأسر الريفية من انعدام الأمن الغذائي، ووصولها إلى أعلى المعدلات في ولايات غرب وجنوب كردفان والنيل الأزرق.