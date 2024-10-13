الخرطوم: عشرات الضحايا في قصف للجيش على السوق المركزي وسط تصاعد حدة المواجهات

لقي 23 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 40 آخرين يوم السبت إثر قصف جوي نفذه الجيش السوداني على السوق المركزي، القريبة من معسكر رئيسي لقوات الدعم السريع في جنوب العاصمة الخرطوم، وفقًا لما أكدته غرف الطوارئ، وهي مبادرة شبابية تقدم مساعدات إنسانية للمدنيين المتضررين من الحرب في السودان.
في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت غرف الطوارئ أن "23 حالة وفاة مؤكدة وأكثر من 40 جريحًا تم نقلهم إلى ثلاثة مستشفيات بعد قصف الطيران الحربي للسوق المركزي". تقع هذه السوق في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع، بالقرب من معسكر رئيسي في المدينة الرياضية جنوب الخرطوم.
ازدادت حدة المواجهات في الخرطوم منذ الجمعة، حيث قصفت طائرات الجيش وسط العاصمة وأجزاءها الجنوبية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بشكل كبير. كما شهدت المنطقة الغربية من العاصمة مواجهات عنيفة بعد تقدم الجيش من أم درمان، حيث استخدمت جميع أنواع الأسلحة في الاشتباكات.
منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، قُتل عشرات الآلاف ونزح الملايين من منازلهم.
وفي سياق آخر، حذرت منظمة أطباء بلا حدود يوم الجمعة من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في السودان، داعية أطراف النزاع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية. وصفت المنظمة الوضع بـ"الكابوس"، مشيرة إلى أن نحو 26 مليون شخص في البلاد يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، وهو ما يقرب من نصف السكان.