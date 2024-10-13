الخرطوم: عشرات الضحايا في قصف للجيش على السوق المركزي وسط تصاعد حدة المواجهات

منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، قُتل عشرات الآلاف ونزح الملايين من منازلهم.

وفي سياق آخر، حذرت منظمة أطباء بلا حدود يوم الجمعة من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في السودان، داعية أطراف النزاع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية. وصفت المنظمة الوضع بـ"الكابوس"، مشيرة إلى أن نحو 26 مليون شخص في البلاد يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، وهو ما يقرب من نصف السكان.