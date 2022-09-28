البرلمان العراقي يرفض استقالة "الحلبوسي"

وصوّت 222 نائبًا لصالح تجديد الثقة في "الحلبوسي" ورفض استقالته، فيما صوت 13 نائبًا لصالح قبول الاستقالة، من بين 235 نائبًا حضروا الجلسة؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".