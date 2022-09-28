البرلمان العراقي يرفض استقالة "الحلبوسي"

رفض أعضاء مجلس النواب العراقي، اليوم "الأربعاء"، استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيما شهد محيط المنطقة الخضراء في وسط بغداد مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين أغلبهم من أنصار التيار الصدري، بالتزامن مع جلسة البرلمان.
وصوّت 222 نائبًا لصالح تجديد الثقة في "الحلبوسي" ورفض استقالته، فيما صوت 13 نائبًا لصالح قبول الاستقالة، من بين 235 نائبًا حضروا الجلسة؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأفادت الدائرة الإعلامية للمجلس بأن 3 مرشحين يتنافسون على منصب النائب الأول لرئيس المجلس؛ هم: النائب محسن المندلاوي، والنائب ياسر هاشم الحسيني، والنائب باسم الخشان.