إحباط تهريب 1752 قطعة أثرية مصرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، إحباط محاولة لتهريب 1752 قطعة أثرية، بينها تمثال لـ"أفروديت" معبودة الحب والجمال؛ وفقًا للميثولوجيا اليونانية.
وقالت الوزارة إن الوحدة الأثرية بميناء نويبع البحري -بالتعاون مع شرطة الموانئ وسلطات الجمارك- تَمكنت من ضبط وإحباط تهريب مجموعة كبيرة من القطع الأثرية عددها 1752 قطعة، بينها عملات أثرية وتمثال المعبودة "أفروديت" يعود للعصر الروماني.
وقال مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية: إن القطع الأثرية المضبوطة عُثِرَ عليها داخل سيارة شحن كبيرة مخصصة لنقل الفاكهة، وأنه جرى على الفور تشكيل لجنة خاصة لمعاينة وفحص المضبوطات.
وأكد حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، أنه بعد الفحص والمعاينة؛ تَبين أثرية جميع المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار.