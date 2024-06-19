"إنه مجرم حرب".. نائبة أمريكية ترفض دعوة الكونجرس لـ"نتنياهو" لإلقاء كلمة

ووقّع كل من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، بالإضافة إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، على الرسالة التي وجهت الدعوة لـ"نتنياهو"، مبررين الهدف من الدعوة بـ"تسليط الضوء على تضامن أمريكا مع إسرائيل"، ولكن لا يؤيد جميع أعضاء الكونجرس هذه الزيارة، بما في ذلك أوكاسيو-كورتيز.