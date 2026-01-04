بعد استعادة حضرموت.. "الخنبشي" يشيد بتلاحم القبائل ويؤكّد جاهزية الأجهزة الأمنية

أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي استعادة السيطرة الكاملة على المحافظة، مؤكدًا بدء مباشرة المهام الإدارية من مدينة سيئون، مشيدًا بوعي أبناء حضرموت وتلاحم القبائل وتعاون المكونات السياسية والاجتماعية.
وقال الخنبشي في كلمة له إن "حضرموت جسد واحد من الساحل إلى الوادي والصحراء"، في تأكيد على وحدة الموقف تجاه ما شهدته المحافظة خلال الأيام الماضية، مضيفًا أن الدولة تمثل الإطار الجامع والضامن لأمن الجميع، وأن القوات الأمنية مكلّفة بحماية المواطنين وممتلكاتهم.
ودعا المحافظ موظفي الدولة إلى استئناف أعمالهم في مناطق الساحل والوادي، وتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن قوات درع الوطن حرصت على تفادي إراقة الدماء، وتعاملت سياسيًا مع الموقف، وأن السيطرة تمت خلال وقت قصير.
وأكد الخنبشي دخول قوات درع الوطن إلى مدينة المكلا ومطار الريان، ومعالجة جيوب المقاومة، فيما أظهرت صور جوية ترحيبًا واسعًا من أهالي المكلا لدى دخول القوات، وترديد هتافات رافضة للمجلس الانتقالي.
ووفقًا لما نشرته العربية نت، فقد تزامن هذا التطور مع تفاعل سياسي كبير مع المبادرة السعودية لعقد مؤتمر حوار جنوبي شامل في الرياض، حيث رحب نواب رئيس المجلس الانتقالي، أبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني، وطارق صالح، بهذه الخطوة، مؤكدين أنها تعبّر عن حرص المملكة على دعم جهود السلام والاستقرار.
كما أبدت السلطات المحلية في محافظات حضرموت وشبوة وأبين وسقطرى دعمها للمبادرة السعودية، التي جاءت في ظل توترات ميدانية شهدتها المحافظات الشرقية، بعد هجوم مفاجئ شنّته قوات المجلس الانتقالي مطلع ديسمبر الماضي، ورفضها لاحقًا الانسحاب رغم دعوات الحكومة اليمنية لذلك.