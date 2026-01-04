بعد استعادة حضرموت.. "الخنبشي" يشيد بتلاحم القبائل ويؤكّد جاهزية الأجهزة الأمنية

ووفقًا لما نشرته العربية نت، فقد تزامن هذا التطور مع تفاعل سياسي كبير مع المبادرة السعودية لعقد مؤتمر حوار جنوبي شامل في الرياض، حيث رحب نواب رئيس المجلس الانتقالي، أبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني، وطارق صالح، بهذه الخطوة، مؤكدين أنها تعبّر عن حرص المملكة على دعم جهود السلام والاستقرار.