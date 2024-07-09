مسؤولون أمريكيون يكشفون مصير رصيف غزة والمساعدات المتراكمة في قبرص

كشف عددٌ من المسؤولين الأمريكيين أن الرصيف الذي بناه الجيش الأمريكي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة سيتم إعادة تركيبه الأربعاء بهدف استخدامه لعدة أيام، لكن الخطة بعد ذلك هي إزالته بشكل دائم.
وفي التفاصيل، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن الهدف من إعادة تركيبه هو إزالة أي مساعدات متراكمة في قبرص وعلى الرصيف العائم قبالة الشاطئ ونقلها إلى المنطقة الآمنة على الشاطئ في غزة، وفق أسوشييتد برس.
وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيفكك الجيش الرصيف ويغادر. وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن التفاصيل النهائية لا تزال قيد الإعداد.
وكان المسؤولون يأملون أن يوفر الرصيف تدفقًا مهمًا من المساعدات للسكان في غزة مع تواصل الحرب التي بدأت قبل 9 أشهر، وفقًا للعربية نت.
لكن في حين أن أكثر من 19.4 مليون رطل (8.6 ملايين كيلوغرام) من المواد الغذائية قد وصلت إلى غزة عبر الرصيف، فقد واجه المشروع عراقيل بسبب ارتفاع الأمواج العاتية وتوقف عمليات التسليم الناجم عن التهديدات الأمنية مع استمرار الحرب في القطاع.
تأتي تلك التطورات في الوقت الذي تشن فيه القوات الإسرائيلية توغلاً آخر في مدينة غزة، وهو ما تقول حركة حماس إنه قد يهدد المفاوضات المستمرة منذ فترة طويلة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بعد أن بدا أن الجانبين ضيّقا الفجوات في الأيام الأخيرة.
يُذكر أن إسرائيل تقيّد إيصال المساعدات لغزة، ما أدى إلى حرمان سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة من المياه النظيفة والغذاء والأدوية والوقود.
وفي مارس 2024، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتم إنشاء الرصيف لزيادة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع الساحلي الصغير والمحاصر بعد أن دمرته الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس منذ 7 أكتوبر 2023.