مسؤولون أمريكيون يكشفون مصير رصيف غزة والمساعدات المتراكمة في قبرص

تأتي تلك التطورات في الوقت الذي تشن فيه القوات الإسرائيلية توغلاً آخر في مدينة غزة، وهو ما تقول حركة حماس إنه قد يهدد المفاوضات المستمرة منذ فترة طويلة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بعد أن بدا أن الجانبين ضيّقا الفجوات في الأيام الأخيرة.