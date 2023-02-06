"البديوي" يؤكد ضرورة دعم تجديد الهدنة في اليمن

وخلال اللقاء، أكّد الأمين العام لمجلس التعاون، عزم المجلس على بذل كافة الجهود الأممية الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، كما أكد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية، لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، ودعم جهود الأمم المتحدة في اليمن التي يقودها مبعوثها الخاص، للتوصل إلى الحل السياسي المنشود وفقاً للمرجعيات الثلاث.