واقعةٌ تحدث للمرة الأولى منذ 2006.. إسرائيل تقصف مواقع لـ"حزب الله" في "بعلبك"

قال مصدران أمنيان لـ"رويترز" إن إسرائيل شنت غارتين متزامنتين على الأقل في محيط مدينة بعلبك اللبنانية اليوم الاثنين، في أول قصف لشرق لبنان منذ اندلاع الأعمال القتالية في المنطقة في أعقاب بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.