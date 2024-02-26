واقعةٌ تحدث للمرة الأولى منذ 2006.. إسرائيل تقصف مواقع لـ"حزب الله" في "بعلبك"

قال مصدران أمنيان لـ"رويترز" إن إسرائيل شنت غارتين متزامنتين على الأقل في محيط مدينة بعلبك اللبنانية اليوم الاثنين، في أول قصف لشرق لبنان منذ اندلاع الأعمال القتالية في المنطقة في أعقاب بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
واستهدف القصف الإسرائيلي محيط مدينة بعلبك التي تُعَد معقل "حزب الله" الرئيسي في شرق لبنان.
ويُعَد قصف بعلبك شرق لبنان واقعة تحدث للمرة الأولى منذ 2006.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدرين أحدهما أمني، أن الضربة الإسرائيلية قتلت عنصرين على الأقل من "حزب الله".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني أن إحدى الغارات الإسرائيلية "استهدفت مبنى تابعًا لمؤسسة مدنية في "حزب الله" في ضواحي مدينة بعلبك"، في ثاني استهداف إسرائيلي خارج نطاق الجنوب، منذ بدء تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل على وقع الحرب في غزة.
وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن "حزب الله" إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في جنوب لبنان؛ مؤكدًا مواصلة تصديه للطائرات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق عدة، منذ بدء تبادل إطلاق النار عند الحدود على وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.