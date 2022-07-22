وكالة الطاقة الذرية تحذر: النووي الإيراني يتقدم "بسرعة"

وفي تصريحاته لصحيفة "إل باييس" الإسبانية في مقابلة نشرت الجمعة، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "على مدى ما يقرب من خمسة أسابيع، لم يكن لدي سوى قدرة محدودة للغاية على الرصد في الوقت الذي يتقدم فيه البرنامج النووي بسرعة".