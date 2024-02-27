القوات الجوية المصرية تعتزم تنفيذ عملية إسقاط مساعدات في غزة

وتأتي مشاركة طائرة فرنسية تأكيدًا على دعم الجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به المملكة في توحيد الجهود الدولية وايصال المساعدات للأشقاء في القطاع.