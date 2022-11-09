الرئيس الفرنسي يُنهي مهمة قوة برخان لمكافحة المتشددين في إفريقيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إنهاء مهمة قوة برخان لمكافحة المتشددين في قارة إفريقيا.
وفي خطاب حول الاستراتيجية العسكرية الجديدة لفرنسا قال "ماكرون" في مدينة تولون بجنوب شرق البلاد: "سنطلق في الأيام المقبلة مرحلة مشاورات مع شركائنا الإفريقيين وحلفائنا والمنظمات الإقليمية من أجل أن نطوِّر معًا وضع وشكل ومهمات القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا".
وبيَّن أن هذه الاستراتيجية ستكون جاهزة خلال ستة أشهر، وفقًا لـ"فرانس برس".
وذكر الرئيس الفرنسي أن باريس ولندن ستعقدان قمة حول شؤون الدفاع في الربع الأول من عام 2023.
ودعا إلى تعزيز العلاقات بين البلدَيْن قائلاً: "يجب نقل شراكتنا مع المملكة المتحدة إلى مستوى آخر، وأتمنى أن نستأنف بنشاط موضوع حوارنا حول العمليات والقدرات والمجال النووي والهجين، وأن نكون في مستوى الطموح الذي يليق ببلدَيْنا الصديقَيْن والحليفَيْن".