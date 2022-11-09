الرئيس الفرنسي يُنهي مهمة قوة برخان لمكافحة المتشددين في إفريقيا

وفي خطاب حول الاستراتيجية العسكرية الجديدة لفرنسا قال "ماكرون" في مدينة تولون بجنوب شرق البلاد: "سنطلق في الأيام المقبلة مرحلة مشاورات مع شركائنا الإفريقيين وحلفائنا والمنظمات الإقليمية من أجل أن نطوِّر معًا وضع وشكل ومهمات القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا".