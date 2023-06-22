العالم
البنك الدولي يقرض تونس 468 مليون دولار لتمويل الربط الكهربائي مع إيطاليا
يربطها مع شبكات الطاقة في أوروبا
وقّعت تونس ومجموعة البنك الدولي اتفاقَ قرض قيمته 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا؛ بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم "الخميس".
وأوضحت الوكالة أن المشروع، المعروف باسم "ألماد"، سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا.
وينهي الاتفاق فترة من التعليق المؤقت لبرامج البنك مع تونس، بسبب تصريحات لرئيسها قيس سعيد أثارت الجدل بخصوص مهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، واعتُبرت آنذاك "صادمة".