البنك الدولي يقرض تونس 468 مليون دولار لتمويل الربط الكهربائي مع إيطاليا

وينهي الاتفاق فترة من التعليق المؤقت لبرامج البنك مع تونس، بسبب تصريحات لرئيسها قيس سعيد أثارت الجدل بخصوص مهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، واعتُبرت آنذاك "صادمة".

