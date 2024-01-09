إسرائيل تعلن مقتل قائد وحدة المسيَّرات في "حزب الله".. والأخير ينفي

وفي المقابل، نفى حزب الله ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، وقال إن العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي نفيًا قاطعًا هذا الادعاء الذي لا صحة له على الإطلاق، وتؤكد أن مسؤول وحدة المسيَّرات في حزب الله لم يتعرض بتاتًا لأي محاولة اغتيال.