الإكوادور.. المحكمة الدستورية تؤكّد حل البرلمان

وقالت المحكمة إنها "ليست مختصةً بالبت في التحقّق من الأزمة السياسية الخطيرة والاضطرابات الداخلية التي تمر بها الإكوادور، وأسبابها"، مشيرة إلى أنه "ليست هناك أيُّ سلطةٍ قضائية أخرى في البلاد مخوّلة بذلك".