الخناق يضيق على "ترامب".. متّهم ثالث يقرّ بذنبه في قلب نتائج انتخابات 2020

ووجهت إلى "تشيزبرو" "62 عامًا" سبع لوائح اتهام؛ منها الابتزاز، التي تصل عقوبتها إلى السجن، والتآمر لارتكاب تزوير، وغيرها، وهو أقرّ بذنبه في التآمر لتقديم مستندات مزورة، لقاء الاكتفاء بوضعه تحت المراقبة لخمسة أعوام ودفع تعويض قدره خمسة آلاف دولار، وأداء 100 ساعة من الخدمة المجتمعية.