بحماية جيش الاحتلال.. مستوطنون يستولون على "أرض الحمرا" في سلوان جنوب الأقصى

يشار إلى أن هنالك العديد من القضايا المرفوعة حول "أرض الحمرا"، نتيجة الأطماع الاستيطانية فيها، وقد فوجئ أهالي بلدة سلوان صباح اليوم، بتحرك المستوطنين للاستيلاء عليها قبل بدء العام الجديد، وانتهاء مهلة التمديد التي أصدرتها المحكمة.