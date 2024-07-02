بعد "الحصانة الجنائية".. إرجاء الحكم على "ترامب" بنيويورك إلى 18 سبتمبر القادم

وفي التفاصيل، جاء في قرار القاضي الصادر الثلاثاء أن "موعد إصدار الحكم في 11 يوليو قد ألغي" و"أرجئ إلى 18 سبتمبر إذا كان ذلك لا يزال ضروريًا"، أي قبل ستة أسابيع تقريبًا من موعد الاستحقاق الرئاسي المقرر في 5 نوفمبر.