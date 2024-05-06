"سلطة النقد الفلسطينية" تحقق في سرقة 70 مليون دولار من البنوك في غزة

وفي التفاصيل، أقرّت الهيئة المستقلة التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية بأن مصارف في قطاع غزة الذي تحكمه حماس واجهت "تحديات تعاظمت" بعد أن طال التدمير الكامل والجزئي معظم فروع المصارف في غزة من جرّاء الحرب الدائرة في القطاع بين إسرائيل وحماس.