لا للوزيرين المتطرفَين.. "خارجية فلسطين" ترحب بالرفض الدولي لتهجير مواطني غزة

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها عبر صحفتها على منصة "إكس": إن الوزارة ترحب بالمواقف الدولية المتتالية التي تدين وترفض تصريحات الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين سموتريتش وبن جفير لتهجير أنباء شعبنا من قطاع غزة.