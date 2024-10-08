بـ 49% مقابل 46%.. "هاريس" تتقدم على "ترامب" باستفتاء جديد

وقدم "ترامب" الذي تم التصويت عليه خارج البيت الأبيض في عام 2020، نفسه كوكيل للتغيير، وحاول بانتظام تحميل "هاريس" أجزاء غير شعبية من سجل "بايدن"، لكن استطلاع "تايمز/ سيينا" وجد أن الناخبين ذكروا أن "هاريس" هي المرشحة التي تمثل التغيير في هذا الانتخاب، بنسبة 46 في المائة مقابل 44 في المائة.