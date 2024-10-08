بـ 49% مقابل 46%.. "هاريس" تتقدم على "ترامب" باستفتاء جديد

أظهر استطلاع وطني أجرته صحيفة نيويورك تايمز/ سيينا، أن كامالا هاريس، تتقدم بفارق ضئيل على دونالد ترامب، وكان الناخبون أكثر ميلاً لرؤيتها للتغيير، وليس "ترامب"، كنقطة انقطاع عن الوضع الراهن.
وتعدّ هذه أول مرة تتقدم فيها "هاريس" على "ترامب" في استطلاع نيويورك تايمز/ سيينا منذ يوليو، عندما انسحب الرئيس جو بايدن من السباق وتجمع الديمقراطيون خلف "هاريس" كبديل له.
وفيما يظهر الاستطلاع بعض المزايا الصلبة لـ"ترامب"، تشير النتائج إلى أن "هاريس" تحقق مكاسب، وإن كانت صغيرة، بشأن مسائل المزاج والثقة والتغيير، التي يمكن أن تكون حاسمة في سباق رئاسي.
وأجرى الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 29 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، بين 385 3 ناخبًا محتملًا، ووجد أن "هاريس" تتقدم على "ترامب"، بنسبة 49 في المائة مقابل 46 في المائة، وهو تقدم طفيف يقع ضمن هامش خطأ الاستطلاع.
ووجدت استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز/ سيينا أيضًا أن "ترامب" يتقدم في تكساس ويتقدم بفارق كبير في فلوريدا.
وكان "ترامب" و"هاريس" متساويين، بنسبة 47 في المائة لكل منهما، في استطلاع منتصف سبتمبر "تايمز/ سيينا"، بعد أن التقى المرشحان في مناظرتهما الرئاسية الأولى - وربما الوحيدة.
ومنذ ذلك الحين، عززت "هاريس" دعمها بين الناخبين الأكبر سنًا وبدأت في تحقيق اختراقات بين الجمهوريين؛ حيث ذكر 9 في المائة أنهم يعتزمون دعمها، بزيادة طفيفة من 5 في المائة في الشهر الماضي.
ويبدو أيضًا أن "هاريس" أغلقت الفجوة بشأن مسألة التغيير، وهو عامل حاسم في انتخابات؛ حيث أخبر الناخبون مرارًا واستطلاعات الرأي بأنهم يعتقدون أن الأمة تسير في الاتجاه الخاطئ.
وقدم "ترامب" الذي تم التصويت عليه خارج البيت الأبيض في عام 2020، نفسه كوكيل للتغيير، وحاول بانتظام تحميل "هاريس" أجزاء غير شعبية من سجل "بايدن"، لكن استطلاع "تايمز/ سيينا" وجد أن الناخبين ذكروا أن "هاريس" هي المرشحة التي تمثل التغيير في هذا الانتخاب، بنسبة 46 في المائة مقابل 44 في المائة.
وكانت هذه هي المرة الأولى بالنسبة لـ"هاريس" في استطلاعات "تايمز/ سيينا" السابقة؛ حيث تم تحديد "ترامب" على أنه مرشح التغيير.
و"هاريس"، التي تبلغ من العمر 59 عامًا، ينظر إليها بفارق كبير، بنسبة 61 في المائة مقابل 29 في المائة، كمرشحة للتغيير بين الناخبين غير البيض، ويرى الناخبون الأصغر سنًا أنها مرشحة التغيير بفارق كبير: 58 في المائة مقابل 34 في المائة.
وتمسك "ترامب" بالحافة كقائد قوي، وإن كان بهامش ضيق، قد يثبت أنه حاسم مع الشرق الأوسط في حالة من الاضطراب، لكن "هاريس"، شوهدت على نطاق واسع، أكثر صدقًا وأمانة من "ترامب".
ولا يزال المزاج الاقتصادي في البلاد كئيبًا؛ حيث يرى 75 في المائة من المجيبين أن الاقتصاد في حالة جيدة أو سيئة، وهو نفس الشهر الماضي.
وذكر ما يقرب من ثلاثة أرباع المجيبين أنهم قلصوا أحيانًا من مشتريات البقالة في العام الماضي بسبب التكلفة.
لكن حتى على السؤال الحاسم حول من يثق به الناخبون لمعالجة أهم قضاياهم، حققت "هاريس" بعض الخطوات الصغيرة، ويبلغ هامش تقدم "ترامب" على هذا السؤال نقطتين فقط، 48 بالمائة مقابل 46 في المائة، مقارنة بخمس نقاط في سبتمبر.
ومع انتشار المخاوف الاقتصادية، شوهدت "هاريس" على أنها أكثر احتمالًا لـ "مساعدة الناس مثلك"، بنسبة 48 في المائة مقابل 43 في المائة، وكان لديها حافة ضيقة قليلًا على من قال الناخبون إنه سيساعدهم شخصيًا.
وتعدّ استطلاعات الرأي الوطنية مقياسًا جيدًا لمزاج الناخبين ومواقفهم. ولكن هذه الأرقام ليست بالضرورة مؤشرًا على نتيجة الكلية الانتخابية، التي سيتم تحديدها من قبل الولايات المتأرجحة، بما في ذلك جورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن، حيث كانت الاستطلاعات قريبة للغاية.
وعلى المستوى الوطني، يظل السباق قريبًا وثابتًا بشكل ملحوظ، ولم تتغير نسبة الناخبين الذين لديهم آراء مواتية أو غير مواتية لكلا المرشحين منذ سبتمبر.
وتقلصت مجموعة الناخبين غير المقررين أو القابلين للإقناع قليلًا إلى 17 في المائة من الناخبين، بانخفاض عن 20 في المائة في أوائل سبتمبر، وعند الضغط عليهم بشأن المرشح الذي يفضلونه، انقسموا بالتساوي.