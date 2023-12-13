"التعاون الإسلامي" تعرب عن قلقها إزاء حكم القضاء الهندي بخصوص إلغاء الوضع الخاص لكشمير

وجددت الأمانة العامة في معرض التذكير بالمقررات والقرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بقضية جامو وكشمير، دعوتها إلى التراجع عن كل الإجراءات غير القانونية والأحادية المتخذة منذ الخامس من أغسطس 2019 والتي تهدف إلى تغيير وضع الإقليم المعترف دوليًّا بأنه أرض متنازع عليها.