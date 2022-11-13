إيران تتهم 800 متظاهر بـ"التآمر ضد أمن البلاد"

اتهم القضاء الإيراني نحو 800 متظاهر جديد، بـ"التجمع والتآمر ضد أمن البلاد" وارتكاب "أعمال شغب وقعت مؤخرًا" إثر احتجاجات شهدتها محافظات: هرمزكان، وأصفهان، ومركزي، بحسب ما أفاد موقع "ميزان" التابع للسلطة القضائية في إيران.
ونقل "ميزان" عن المدعي العام في محافظة هرمزكان مجتبى قهرماني، أنه وجه الاتهام إلى 164 متظاهرًا بـ"الضلوع في أعمال الشغب الأخيرة ضد الأمن" في هذه المحافظة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبين "قهرماني" أن 164 شخصًا اعتقلوا في الاضطرابات الأخيرة سيُحاكمون اعتبارًا من الخميس المقبل بحضور محامين للدفاع عنهم.
وأضاف أنهم متهمون بـ"التجمع والتآمر ضد أمن البلاد" و"الدعاية ضد النظام" و"الإخلال بالنظام العام" و"الشغب" و"التحريض على القتل" و"إصابة عناصر أمن بجروح" و"إلحاق الضرر بالأملاك العامة".
ووفقاً لأرقام القضاء الإيراني، فقد وجه الاتهام إلى أكثر من 2200 شخص، نصفهم في طهران، منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين.
وتشير منظمات في الخارج تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن حصيلة التوقيفات تخطت 15 ألفًا، ما تنفيه طهران.