إيران تتهم 800 متظاهر بـ"التآمر ضد أمن البلاد"

ونقل "ميزان" عن المدعي العام في محافظة هرمزكان مجتبى قهرماني، أنه وجه الاتهام إلى 164 متظاهرًا بـ"الضلوع في أعمال الشغب الأخيرة ضد الأمن" في هذه المحافظة، وفقاً لـ"فرانس برس".