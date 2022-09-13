اختطفت 70 شخصًا.. ميليشيا الحوثي تقتحم قرى بالحديدة وتُصادر أراضي ومنازل

إضافة إلى قيادات أخرى في الميليشيا، وهم -بحسب المصادر- "أبو أمين" المسؤول الاستخبارات للمربع الجنوبي، و"أبو عاطف" المشرف العام لمديرية بيت الفقيه الحديدة، و"أبو محمد" و"أبو المقتدي" المسؤول حاليًا عن مزارع المؤسسة الاقتصادية ومزارع الأمن المركزي بالجروبة سابقًا، إضافة إلى القيادي الحوثي المعيَّن محافظًا للحديدة من قِبل الميليشيات الحوثية محمد عياش قحيم.