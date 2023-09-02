إيران تحتجز ناقلة محملة بالوقود في مياه الخليج

وقال "قهرماني": "بعد التنسيق مع رئيس مركز القضاء في مدينة بارسيان التابعة لمحافظة هرمزكان، فقد أقدمت القوات المنتسبة إلى اللواء ذي الفقار–412 بالمنطقة الرابعة لبحرية الحرس الثوري، بعد الكشف عن وجود ناقلة وقود مهرب في مياه الخليج، على احتجازها".