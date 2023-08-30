سويسرا تحاكم وزير الدفاع الجزائري السابق نزّار بتهمة التعذيب خلال العشرية السوداء

وقالت النيابة العامة الفدرالية، في بيان، إنّ نزّار "باعتباره شخصًا مؤثرًا في الجزائر بصفته وزيرًا للدفاع وعضوًا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصًا محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسة، وأنشأ عن علمٍ وتعمّدٍ هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة".