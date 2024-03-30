بطريرك لبنان يتهم مجلس النواب بتعمد حرمان البلاد من أن يكون لها رئيس

اتهم البطريرك الماروني اللبناني بشارة الراعي، اليوم (السبت)، مجلس النواب اللبناني بحرمان لبنان من رئيس للبلاد.
وقال "الراعي" في رسالة عيد الفصح: "إن المجلس النيابي بشخص رئيسه وأعضائه يحرم عمداً ومن دون مبرّر قانوني دولة لبنان من رئيس، مخالفاً الدستور".
ودعا إلى وقف الحرب فورًا في جنوب لبنان، حيث يتبادل "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي القصف عبر الحدود منذ بدء الحرب في قطاع غزة.
وقال "الراعي": "ندعو اللبنانيين إلى كلمة سواء تعلن وقف الحرب فورا ومن دون إبطاء والالتزام بالقرارات الدولية وتحييد الجنوب عن آلامه من آلة القتل الإسرائيلية وإعلاء مفاهيم السلام والقيامة".
وأضاف: "نريد لبلدنا الحياد الإيجابي الناشط أو التحييد الفاعل وهو من جوهر هويته وليس اختراعاً بل تجربة عشناها".
وأخفق مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس للبلاد منذ انقضاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2022 وشغور المنصب منذ ذلك الحين.
وبحسب الدستور اللبناني، يحتاج انتخاب رئيس للجمهورية حضور ثلثي أعضاء البرلمان، أي 86 نائبًا من أصل 128. ويستطيع 43 نائبًا أن يعطّلوا نصاب جلسة الانتخاب عبر خروج من الجلسة.