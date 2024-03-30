بطريرك لبنان يتهم مجلس النواب بتعمد حرمان البلاد من أن يكون لها رئيس

وأخفق مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس للبلاد منذ انقضاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2022 وشغور المنصب منذ ذلك الحين.