الدبابات الإسرائيلية تفصل مخيمات وسط قطاع غزة عن بعضها

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن مخيم المغازي الذي تتوغل الدبابات الإسرائيلية في عدة محاور فيه وسط قصف جوي ومدفعي، تم فصله عن بقية مناطق القطاع، بعد تدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليه، مما شكّل صعوبة بالغة أمام سيارات الإسعاف، التي لا تستطيع تلبية نداءات الاستغاثة من الأهالي لانتشال الشهداء والجرحى.