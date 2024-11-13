رغم الخصومة والتوترات.. "بايدن" و"ترامب" يجتمعان في المكتب البيضاوي اليوم

في خطوة تاريخية تعكس احترام التقاليد الرئاسية الأمريكية، يجتمع الرئيس "جو بايدن" مع سلفه "دونالد ترامب"، اليوم "الثلاثاء"، في المكتب البيضاوي، في لقاء يأتي وسط أجواء متوترة بين الرجلين، ويمثل هذا اللقاء أول مواجهة مباشرة بينهما منذ مناظرتهما الحادّة في أتلانتا قبل أشهر؛ حيث تبادلا الاتهامات القاسية.