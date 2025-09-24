الولايات المتحدة.. قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل مركز لشرطة الهجرة الفيدرالية في دالاس

أفادت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نوم، الأربعاء، بوقوع عدد من القتلى والجرحى جراء إطلاق نار داخل مركز احتجاز تابع لشرطة الهجرة الفيدرالية (ICE) في مدينة دالاس بولاية تكساس.
وقالت نوم في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" إن التفاصيل ما زالت تتوالى، لكن يمكن تأكيد سقوط قتلى وجرحى في الهجوم، مضيفة أن منفذ العملية لقي حتفه متأثراً بطلقة نارية أطلقها على نفسه.
وذكرت قناة "فوكس4" أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم، بينما أوضح القائم بأعمال مدير وكالة الهجرة والجمارك الفيدرالية في دالاس، تود ليونز، لشبكة "سي إن إن"، أن المصابين قد يكونون موظفين أو محتجزين أو مدنيين كانوا داخل المنشأة، مشيراً إلى أن حالتهم الصحية لم تُعرف بعد، وقد نقلوا جميعاً إلى المستشفى.
كما نقلت قناة "إيه بي سي" المحلية عن مصادر أن مطلق النار وُجد ميتاً على سطح مبنى مجاور.
وأظهرت مشاهد محلية انتشاراً مكثفاً لعشرات سيارات الشرطة والطوارئ على طول الطريق السريع قرب المنشأة، فيما لم تستبعد السلطات وجود قناص في محيط الموقع قبل السيطرة على الموقف.
وفي تعليق على الحادث، كتب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عبر "إكس": "يجب أن يتوقف الهجوم المبالغ فيه على سلطات إنفاذ القانون، خصوصاً مكتب الهجرة والجمارك. أدعو بالشفاء لكل من أصيب في هذا الهجوم ولعائلاتهم".