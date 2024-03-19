"إنها تخيفني".. هل تصدم الانتخابات الأمريكية "ترامب" و"بايدن" وتجلب المفاجآت؟!

ففي أسئلة المتابعة لاستطلاع "مونماوث"، قدّم الناخبون الذين اعتقدوا أنه سيتم استبدال المرشحين قبل نوفمبر، أسبابًا مثل عمر بايدن (81 عامًا)، أو صحته الجسدية أو العقلية، وبالنسبة لترامب، تهمه الجنائية أو صحته (يبلغ من العمر 77 عامًا).