"الوقت ليس في صالحنا".. مصر تدعو إلى اتفاق شامل للمناخ

دعا رئيس مؤتمر المناخ "كوب27" في مصر سامح شكري، أمام قمة المناخ اليوم (الاثنين)، إلى اتفاق شامل للمناخ؛ تترتب عليه نتائج ذات مغزى يُتفق عليها يوم الجمعة المقبل، وذكّر المندوبين بأن العالم يراقب المحادثات.
وذكر "شكري" أن الهدف المشترك هو تبنّي قرارات ونتائج توافقية الجمعة، تشكّل نتائج شاملة وطموحة ومتوازنة لمؤتمر شرم الشيخ، وفقاً لـ"رويترز".
وبيّن أن الأمر متروك للمجتمعين في شرم الشيخ؛ للارتقاء إلى مستوى المناسبة والاستجابة للمطالب والنداءات من المجتمعات في أنحاء العالم.
ولفت إلى أنه لن يكون هناك قبول بما هو أقل من نتائج ذات أهمية ومغزى في "كوب27"؛ لأن الوقت ليس في صالحنا والعالم يراقب.