عبر مكبرات الصوت.. الاحتلال يجبر الموجودين في مجمع الشفاء الطبي على إخلائه

أجبر جيش الاحتلال عبر مكبرات الصوت، الموجودين في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة من مرضى، ومصابين، ونازحين، وطاقم طبي، على إخلائه، عبر مخرج واحد، والتوجه سيراً على الأقدام نحو شارع الوحدة، ومنها إلى شارع صلاح الدين، ومن ثم إلى الجنوب.